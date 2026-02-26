Zeta Division går tilbake til konkurransedyktig Apex Legends

HQ

Apex Legends har utviklet en massiv forbindelse med landet Japan, hovedsakelig fordi det årlige og massive verdensmesterskapet de siste par årene har funnet sted i byen Sapporo, en beslutning som vil fortsette å gjenspeiles i årene som kommer.

Derfor er det bare naturlig at en av Japans største esportsorganisasjoner har en tilstedeværelse i esport, og kanskje til og med tjener en plass i verdensmesterskapet i hjemlandet tidlig hvert år også.

Zeta Division har kunngjort at den kommer tilbake til konkurransedyktig Apex Legends, alt ved å signere en ny liste som inkluderer noen få veterannavn. For det første, etter tidligere å ha tjent på Fnatics line-up, vil Yuga "YukaF" Horie, bli med på laget som kaptein, og støttet av både "Mike" og Satoki "satuki" Sugatani, noe som gir en all-japansk liste.

Laget vil konkurrere i APAC North-divisjonen for konkurrerende Apex Legends, med sin første kamp planlagt denne helgen lørdag 28. februar.