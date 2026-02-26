Gamereactor

Zeta Division går tilbake til konkurransedyktig Apex Legends

Et nytt lag har blitt grunnlagt av den japanske organisasjonen ettersom e-sporten fortsetter å skape seg en massiv plass i Japan.

HQ

Apex Legends har utviklet en massiv forbindelse med landet Japan, hovedsakelig fordi det årlige og massive verdensmesterskapet de siste par årene har funnet sted i byen Sapporo, en beslutning som vil fortsette å gjenspeiles i årene som kommer.

Derfor er det bare naturlig at en av Japans største esportsorganisasjoner har en tilstedeværelse i esport, og kanskje til og med tjener en plass i verdensmesterskapet i hjemlandet tidlig hvert år også.

Zeta Division har kunngjort at den kommer tilbake til konkurransedyktig Apex Legends, alt ved å signere en ny liste som inkluderer noen få veterannavn. For det første, etter tidligere å ha tjent på Fnatics line-up, vil Yuga "YukaF" Horie, bli med på laget som kaptein, og støttet av både "Mike" og Satoki "satuki" Sugatani, noe som gir en all-japansk liste.

Laget vil konkurrere i APAC North-divisjonen for konkurrerende Apex Legends, med sin første kamp planlagt denne helgen lørdag 28. februar.

Apex Legends

0
Apex Legends (Switch)Score

Apex Legends (Switch)
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Switch-eiere har fått et solid battle royale-spill som kan spilles uten online-abonnement. Spørsmålet er om de tekniske begrensningene er verdt det...

8
Apex LegendsScore

Apex Legends
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Apex Legends falt ned som lyn fra klar himmel, men Titanfall-entusiasten Ingar var ikke overbevist. Det var dog før han faktisk testet spillet ...



