Zidane jobber allerede privat som Frankrikes neste hovedtrener

Det er ikke til forhandling at Didier Deschamps forlater det franske landslaget etter VM i 2025. Han har ledet laget i nesten 15 år, vunnet VM 2018, Nations League 2021, nådd EM-finalen i 2016 og en ny VM-finale i 2022. Hans merittliste kunne knapt vært bedre for en landslagssjef, men han tok det som en personlig avgjørelse: "Man må vite når man skal stoppe".

Og selv om ingenting vil bli annonsert før om et år, for å unngå distraksjoner, er det nesten antatt blant alle i Frankrike at hans etterfølger blir Zinedine Zidane. Den franske manageren, som vant den historiske trilogien av Champions League-titler med Real Madrid mellom 2016 og 2018, har vært arbeidsledig siden 2021 og ventet tålmodig på sjansen til å ta kommandoen over "les Bleus", inkludert skuffelsen over Deschamps' kontraktsfornyelse i 2022.

Men hans tid er i ferd med å komme, ifølge en rapport fra L'Équipe, som antyder at det bare er et spørsmål om tid, og at Zidan allerede forbereder seg på rollen, studerer kamper og ber om råd fra Laurent Blanc, Frankrikes landslagssjef fra 2010 til 2012.

Rapporten fra den franske avisen (via As) sier også at Kylian Mbappés drøm er å bli trent av Zidane...