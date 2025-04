ZiMAD og Dots.eco inngår samarbeid for å fremme naturvern

HQ

Mobilspillutvikleren ZiMAD har kunngjort et nytt samarbeid med Dots.eco, med fokus på å beskytte og støtte naturreservater rundt om i verden. Gjennom mobilpuslespillet Art of Puzzles vil de kombinere kreativ underholdning, med gåter som skal løses, med en meningsfull sak, og invitere spillere over hele verden til å ta del i arbeidet med å bevare naturmiljøer. For å oppnå dette har mobiltittelen lansert en spesiell samling av Earth Month-puslespill. Etter hvert som spillerne gjør fremskritt, bidrar de til bevaring av uberørte naturområder.

"Vi har alltid trodd på at spill kan inspirere til virkelige endringer", sier Dmitry Bobrov, administrerende direktør i ZiMAD. "Med dette partnerskapet tilbyr vi Art of Puzzles -samfunnet nye, rike og oppslukende gåter, samtidig som vi støtter naturreservater direkte. Det er den perfekte kombinasjonen av underholdning og ansvar".

"Hos Dots.eco ønsker vi å utnytte gleden ved å leke for å gjøre en meningsfull innsats", sier Daniel Madrid, medgrunnlegger og administrerende direktør i Dots.eco. " Vi er glade for å samarbeide med ZiMAD igjen, og hvert puslespill er et skritt mot bevaring av habitater.

For å spille den nye kolleksjonen er det bare å laste ned spillet til enheten din, fullføre samlingen for å støtte bevaring av dyrelivet og låse opp den endelige belønningen for å fullføre nivåene.

ZiMAD, Dots.eco og vi selv oppfordrer deg til å prøve spillet for å støtte en sak som involverer oss alle på planeten vår.