Zinedine Zidane har i flere år avslått jobbtilbud, og nå er det bekreftet at han blir ny landslagstrener i Frankrike

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Zinedine Zidane er offisielt bekreftet som ny landslagstrener for Frankrike, noe det franske fotballforbundet kunngjorde under en pressekonferanse tirsdag morgen. Det var allment antatt at han ville ta over rollen på dette tidspunktet, ettersom han har ventet på at Didier Deschamps skulle trekke seg tilbake og avvist jobbtilbud andre steder, slik han forklarte:

«I fire eller fem år har jeg fått tilbud om å lede en klubb, og jeg har avvist dem alle til fordel for det franske landslaget. Det er det eneste jeg har ønsket å gjøre. Jeg har visst det siden jeg var barn, jeg begynte i ungdomslagene og gikk gjennom alle trinnene helt til jeg nådde A-landslaget», sa Zidane. «Jeg har ofte sagt det: Det finnes ikke noe større enn det franske landslaget. Så det er en glede og selvfølgelig en stor kilde til stolthet å bli trener for dette franske landslaget», sa Zidane da han signerte en kontrakt som gjelder frem til VM-kvalifiseringen i 2030.

Ifølge rapporter har Zidane med seg en stab på 25 personer bestående av ledende spesialister, og han vil tjene 300 000 euro i året, ifølge AS. Dette blir hans første jobb som trener etter at hans andre periode i Real Madrid tok slutt i 2021; den spanske klubben var den eneste klubben han har trent. Selv er han verdensmester og vant Ballon d’Or i 1998.