Zoe Saldaña åpner opp om sin oversette Avatar-rolle og sitt Oscar-verdige comeback

Zoe Saldaña åpnet nylig opp om den "ganske nedslående" opplevelsen av å bli oversett av Oscar-utdelingen for sin ikoniske rolle som Neytiri i Avatar, og delte sine tanker i en samtale med The Independent. Til tross for hennes uforglemmelige prestasjon i en av tidenes mest innbringende filmer, mener Saldaña at akademiet ikke anerkjente hennes bidrag, muligens på grunn av et utdatert syn på CGI-drevne prestasjoner. Hun fremhevet hvordan skuespillere i disse rollene ofte blir undervurdert, uavhengig av dybden og engasjementet de tilfører karakterene sine.

Men nå som prestasjonen i Emilia Perez utløser seriøse Oscar-rykter, føler Saldaña at hennes tid kanskje endelig er kommet. Etter 25 år i bransjen begynner hun å få den anerkjennelsen hun lenge har fortjent. I Emilia Perez går Saldaña inn i en mektig rolle i et gripende drama om en advokat som navigerer i kartellenes farlige verden, en prestasjon som allerede har gitt henne en Golden Globe-nominasjon og en pris for beste kvinnelige skuespiller i Cannes.

For Saldaña representerer Emilia Perez et nytt og dristig kapittel i karrieren, som gir henne muligheten til å utforske nye kreative horisonter. Til tross for tidligere avslag, er hun fast bestemt på å bevise seg selv og fortsette å utfordre grensene for sitt eget håndverk.

Ett spørsmål gjenstår likevel: Er det på tide at Oscar-utdelingen anerkjenner talentet til skuespillere i CGI-roller som Zoe Saldaña?