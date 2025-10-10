Zoe Saldaña avslører at James Cameron vurderer å lage en dokumentarfilm om Avatar

HQ

Selv om vi har sett klipp av skuespillerne i deres motion-capture-opptredener, har vi aldri fått et lengre dypdykk bak kulissene i prosessen med å lage Avatar. Det kan snart endre seg, ettersom skuespilleren Zoe Saldaña har avslørt at James Cameron vurderer å lage en dokumentar som skildrer tilblivelsen av Pandora.

I en samtale med Alicia Keys for The Beyond Noise ble Saldaña spurt om hvordan motion capture-prosessen fungerer. "Jeg er begeistret over at James Cameron vurderer å lage en dokumentar om tilblivelsen av Avatar," sa hun. "Endelig får vi sjansen til å forklare, på en grundig måte, hvorfor performance capture er den mest styrkende formen for skuespill."

Saldaña avslørte at det kan ta opptil syv år mellom hver Avatar film, fra å lære seg et språk til å trene bueskyting og å kunne holde pusten i flere minutter av gangen, men at hun er glad for "oppofrelsen" som forestillingen innebærer.

Det er ingen ETA på Avatar -dokumentaren akkurat nå. Siden det bare er en vurdering, kan det hende at den ikke kommer før om noen år, men den vil forhåpentligvis gi et innblikk som ingen andre i hvordan motion capture-filmene blir til.