Zoe Saldaña er nå offisielt den skuespilleren som har tjent mest penger gjennom tidene

HQ

Enten hun er grønn eller blå, hvis Zoe Saldaña er med i filmen din, betyr det sannsynligvis kassagull for deg. Etter å ha medvirket i en rekke innbringende franchiser, fra Avatar til Marvel og til og med noen tidlige innhopp i den første Pirates of the Caribbean-filmen og J.J. Abrams' Star Trek, har Saldañas filmer spilt inn mer enn 15,46 milliarder dollar på verdensbasis.

I løpet av helgen laget Saldaña en kort video for å feire prestasjonen, som ble fanget opp av CultureCrave. I videoen takket hun regissørene James Cameron, James Gunn, Russo-brødrene og JJ Abrams. Hun sa også at hun håper at den neste rekordbryteren blir en annen kvinne, for før hun ble den mest innbringende skuespilleren, var det Scarlett Johansson som hadde rekorden.

Vi får se hvor langt Saldaña kan nå med sin egen rekord, for 15,46 milliarder dollar er absolutt mye, men den kan bli tatt igjen hvis noen få skuespillere eller skuespillerinner drar inn noen store hits. Uten Gamorra i horisonten, og med Avatars fremtid tilsynelatende i det blå, kan vi kanskje se Saldaña knyttet til en annen stor franchise for å holde tak i sin topplassering. Eller kanskje ikke, for selv om det er hyggelig å være en stor kassasuksess, er det kanskje ikke så mye lyst til å spille bare for å få inn mer penger.