Zoe Saldana mener det ville være et "stort tap" hvis MCU ikke bringer Guardians of the Galaxy tilbake.

For mange virket det som om den tredje Guardians of the Galaxy-filmen var den siste. Flere av hovedrolleinnehaverne hadde nektet å vende tilbake til rollene sine, og da James Gunn forlot filmen for å jobbe med DCU, virket det som om dette kapittelet i Marvel var avsluttet.

I et intervju med The Playlist mener imidlertid Zoe Saldana at karakterene bør fortsette å være med i MCU. Her er hva den tidligere Gamora-skuespilleren hadde å si: "Jeg tror det ville være et stort tap for Marvel hvis de ikke fant en måte å bringe Guardians of the Galaxy tilbake på."

"Det er en gruppe misfits som er så populære blant fansen. Og så hadde de ved roret en stemme som James Gunns forfatterskap - som er så fantastisk og veldig spesifikt for denne sjangeren. Og det er så bra for denne sjangeren også. Så jeg vil være den første på første rad til å feire når Guardians of the Galaxy kommer tilbake."

Saldana ser heller ikke ut til å tro at Gamora er borte for godt. "Jeg tror at hun er [borte for godt] for meg, men jeg tror ikke at Gamora er borte for godt", sier hun.

Vil du se en retur av Guardians of the Galaxy?