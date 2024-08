Zoe Saldana og Selena Gomez spiller hovedrollene i Netflix' kommende krimfilm Emilia Perez

Netflix ser ut til å ha enda en film som kommer opp som den har grandiose kritiske forhåpninger til. Kjent som Emilia Perez, filmen har en ganske stablet rollebesetning, inkludert slike som Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez, Adriana Paz og Karla Sofia Gascon, og når det gjelder hvorfor det ser ut til at streameren har kritiske forhåpninger til dette prosjektet, er det fordi det er en av få filmer som den faktisk vil tilby en kinokjøring for å sikre at den er kvalifisert for bredere prisnominasjoner på linjen.

Når det gjelder hva Emilia Perez handler om, er alt vi får vite for øyeblikket "Fra den frafalne auteuren Jacques Audiard kommer Emilia Pérez, en dristig feberdrøm som trosser sjangre og forventninger."

Emilia Perez kommer til utvalgte (noe som sannsynligvis betyr veldig, veldig få) kinoer til høsten, før den debuterer på Netflix 13. november. Sjekk ut traileren nedenfor.