Zoe Saldana og Selena opplever en feberdrøm i Emilia Perez

Fra tid til annen lanserer Netflix et nytt prosjekt som ønsker å dra nytte av fordelene ved å ha både kino- og strømmedebut. Vanligvis gjør strømmetjenesten det i et forsøk på å sikre at prosjektene kan bli lagt frem for prisutdeling, og vi ser dette nok en gang med filmen Emilia Perez.

Denne filmen har Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon og flere i hovedrollene, og er en merkelig film for strømmetjenesten å fremheve globalt, siden det er en spanskspråklig fransk musikalsk krimkomedie om en advokat som får i oppgave å hjelpe en aldrende kartellboss med å pensjonere seg.

Filmen kommer på utvalgte kinoer i oktober, men får sin bredere debut på Netflix den 13. november. Se traileren nedenfor.