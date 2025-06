Zoe Saldañas Oscar er kjønnsfluid og "går etter de-dem"

HQ

Netflix' prisbelønte dramafilm Emilia Perez ble møtt med mye kritikk for sin fremstilling av transbevegelsen, og mange mente at den ga en dårlig representasjon av transpersoner. Dette forhindret ikke filmen fra å bli en prisvinner, og den sikret seg trofeer ved seremonier over hele verden, inkludert Oscar-utdelingen, der en av filmens største stjerner tok med seg en statue hjem.

Vi snakker selvfølgelig om Zoe Saldaña. Stjernen fra Marvel, Avatar, Star Trek, og utallige andre, ble tildelt Best Supporting Actress -trofeet tilbake i mars, og da hun nylig snakket om den æren på et premierearrangement for den kommende Elio, avslørte Saldaña litt informasjon om hvordan hun oppbevarer og omtaler Oscar-troféet sitt.

I en samtale med People uttalte Saldaña "Vi har det på kontoret mitt, og min Oscar er kjønnsflytende." Hun fortsatte også med å bemerke at trofeet er "trans" og at det "går etter de/dem".

Dette er utvilsomt et nikk til Emilia Perez, der Saldaña spiller rollen som en advokat som hjelper hovedrolleinnehaveren Karla Sofía Gascóns karakter med å få kjønnsbekreftende kirurgi for å unnslippe livet sitt som kartellboss.