Zombie Spear ser ustoppelig ut i sesong 3-teasertrailer av Genndy Tartakovskys Primal

Genndy Tartakovskys Primal er tilbake, noe som bekreftes av den første teasertraileren for den kommende sesong 3. Vi visste at vi kom til å få en tredje sesong helt tilbake i 2023 da det ble bekreftet av Adult Swim, men vi kommer ikke til å få glede av denne nye sesongen før nesten tre år senere, i januar 2026.

Som det ble bekreftet på slutten av sesong 2, da Fang og Spears historie tok slutt, vil sesong 3 og eventuelle følgende sesonger følge en antologisk tilnærming. Det ser likevel ut til at hovedpersonen Spear vil spille en viktig rolle, ettersom neandertaleren nå er en zombifisert raserimaskin som skaper kaos i Tartakovskys kaotiske verden i forhistorien.

Selv om teaser-traileren bare varer i underkant av ett minutt, får vi rikelig med animert blod og vold for å opprettholde vår hype når vi nærmer oss premieredatoen for sesong 3. Det ser også ut til at Spear får tak i en massiv flygende dinosaur, noe som betyr at han kan spre ødeleggelse enda lenger.