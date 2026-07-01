Zombieaper herjer i den nye filmen fra regissøren av «Train to Busan» Colony

Yeon Sang-Ho, regissøren bak den elskede skrekkfilmen «Train to Busan», er tilbake med mer zombie-underholdning. Nå følger han en ny type pest som forvandler mennesker til kjøttetende smittede, og det er en som gjør zombiene litt smartere med delt intelligens.

Handlingen i filmen følger en gruppe overlevende i en koreansk skyskraper, etter at et medikament som ble utviklet for å hjelpe menneskeheten med å dele informasjon via det som ser ut til å være en telepatisk forbindelse, går fullstendig av sporet. Nå er zombiene i stand til å lære seg å gå, løpe og etterligne mennesker med skremmende hastighet, noe som fører til noen uhyggelige øyeblikk i traileren nedenfor.

Det er ikke bare mennesker som kan bli smittet; mot slutten av traileren ser vi en horde zombifiserte aper som omringer en politibetjent og sleper ham over gulvet. « Colony » har allerede hatt premiere på filmfestivalen i Cannes, og får bredere visning 28. august.