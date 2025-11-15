Zombieland 3 kan endelig bli virkelighet

HQ

Ruben Fleischer, som for tiden promoterer Now You See Me: Now You Don't, har selvfølgelig ikke glemt Zombieland, og sist vi så Tallahassee, Columbus, Wichita og Little Rock var i Zombieland fra 2019: Double Tap. Hvis Fleischer får det som han vil, blir det en tredje film, og han vet også når han vil at det skal skje.

I et nylig intervju med Deadline snakket han litt om Now You See Me: Now You Don't, men også om karrieren som helhet så langt, og avslørte at han har en plan for en tredje film :

"Jeg håper at vi skal lage en Zombieland 3 i 2029. Vi har begynt å snakke om det, for den første var i 2009, og så gjorde vi den andre i 2019, og vi forlot den med å si: "Vi ses om 10 år." Det er snart nå, så vi begynner å finne ut av det, så jeg håper det kommer på plass. Så har jeg et par ting som er klare til å settes i gang, så vi får se hva som kommer først."

Om Fleischer får det som han vil gjenstår å se, og ingen tredje film er bekreftet fra noen side i skrivende stund.