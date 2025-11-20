Zoopunk vises på Xbox Partner Preview med utvidet spilltrailer

Arrangementet Xbox Partner Preview er i full gang og fungerer som et sted å sette søkelyset på og vise frem mange kommende og lovende titler som vil lanseres på Xbox-familien av enheter (og utover). For dette formål er et spill som har dukket opp TiGames ' Zoopunk, med dette som forgjengeren til F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch og tilbyr intens action-RPG-spill.

Under showet fikk vi se en utvidet gameplay-trailer som ertet noe av handlingen og også historien slår for Zoopunk. For de som ikke er klar over dette spillet, forklarer en kort synopsis følgende :

"Zoopunk utvider det elskede Animal Punk-universet og utspiller seg flere tiår før hendelsene i F.I.S.T., og forteller om den turbulente opprinnelsen til Torch City, en dyremetropol på randen av revolusjon. Fans som kjenner F.I.S.T., vil kjenne igjen noen velkjente, men likevel nye detaljer, og de vil oppleve både nostalgi og nye oppdagelser når de utforsker denne nye, livlige historien."

Zoopunk vil by på en håndfull spillbare figurer med unike spillestiler. Et eksempel på dette er Braton the Rhino, som regnes som en "powerhouse brawler" og som polariserer Rayton the Rabbit, en "smidig og fartsfylt" karakter, som ligger nærmere Trixie the Chipmunk, en "kvikk og presis" protagonist.

Du kan se alle tre karakterene i aksjon i spilltraileren nedenfor, og når det gjelder når Zoopunk vil lanseres, har ingen informasjon om utgivelsesdato blitt delt ennå, selv om vi vet at den kommer til PC og konsoller.