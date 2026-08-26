Zoopunk vist i en spektakulær ny trailer

Zoopunk Spillet ble annonsert i november i fjor under en Xbox Partner Preview, men ble vist frem igjen under Opening Night Live tirsdag kveld, noe som ga oss et bedre innblikk i det vilt actionfylte spillopplegget, pakket inn i en merkelig søt innpakning.

I eventyret skal vi ta rollene som Rayton the Rabbit (beskrevet som en rask nærkampspesialist), Braton the Rhino (en tung og svært kraftig fighter) og Trixie the Chipmunk (som krever litt mer taktisk spill, men har mange triks i ermet). Selvfølgelig er det også mulighet for å spille i co-op med venner.

Sjekk ut den spektakulære traileren som utvikleren TiGames nettopp har sluppet nedenfor. « Zoopunk har ikke en utgivelsesdato ennå, men det begynner å se ganske polert ut. Spillet kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

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