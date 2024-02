Zootopia 2 bekrefter premiere i 2025

Zootopia ble en kjempesuksess da den kom ut i 2016, uansett hvilken målestokk du bruker; gode anmeldelser fra media, god mottakelse fra publikum og den tjente inn masse penger. Til tross for dette har vi aldri fått en ordentlig oppfølger.

HQ

Heldigvis er den på vei, noe som har vært kjent i noen år - og nå har Disney til og med bekreftet en lanseringsdato. Det viser seg at Zootopia 2 har premiere 26. november neste år, når Nick Wilde (med Jason Batemans stemme) og Judy Hopps (med Ginnifer Goodwins stemme) vender tilbake for et nytt eventyr.

Fremtiden ser allerede litt lysere ut, ikke sant?

Takk til Screen Rant