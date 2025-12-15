Zootropolis 2 er offisielt den mest innbringende Hollywood-filmen i år

HQ

Det er mandag morgen: du vet hva det betyr. Vi har en ny helg å gå over når vi tar en titt på vinnerne og taperne på billettkontoret. Med Avatar: Fire & Ash truende for denne kommende helgen, kan dette ha vært den siste sjansen for andre filmer til å tjene noen betydelige penger, men Zootropolis 2 har tatt muligheten ved hornene.

I henhold til de siste tallene på Box Office Mojo, Zootropolis 2 har samlet inn hele 1.136 milliarder dollar på det globale billettkontoret, styrket massivt av ikke-amerikanske publikum, som har gitt den animerte oppfølgeren nesten 900 millioner dollar så langt. Litt over 500 millioner dollar av dette kommer fra Kina. Selv om dette kanskje ikke er nok til å overgå Ne Zha 2, er det likevel en imponerende bragd.

Andre steder ser vi at Five Nights at Freddy's 2 fortsetter å gjøre det bra. Til tross for at det er en skrekkfilm som ble utgitt i julen, har FNAFs oppfølger trukket inn 173 millioner dollar totalt på to helger. Wicked: For Good fortsetter også å klatre og tjener 467 millioner dollar totalt etter et lite løft fra forrige helg.

Når den tredje Avatar-filmen debuterer denne helgen, må vi imidlertid se hvor fulle kinoene blir for James Camerons oppfølger. Kan magien fra Pandora treffe publikum som en sprekk igjen, og vil vi ha en ny hit på 2 milliarder dollar på hendene?