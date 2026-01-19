Zootropolis 2 fortsetter å overgå de største forventningene ved å bli den niende mest innbringende filmen noensinne

HQ

Hvis du måtte vedde på hvilken film som ville ha vært en større kassasuksess mellom Avatar: Fire and Ash og Zootropolis 2, ville mange ha valgt førstnevnte på grunn av seriens vanvittige prestasjoner på det globale billettkontoret. Det utenkelige har imidlertid skjedd de siste månedene, da den animerte Zootropolis 2 rett og slett ikke vil slutte å håve inn billettinntekter.

Siden premieren i november 2025 har filmen vist seg å ha fantastiske ben, og nå, midtveis i januar, har Zootropolis 2 oppnådd den enorme bragden å bli Disneys mest suksessrike animasjonsfilm gjennom tidene, overvinne Inside Out 2 (en annen nylig lansering, som sier mye om seertendenser når man også tar i betraktning den animerte Ne Zha 2) og hoppe inn på niendeplass på alle tiders bruttolister over billettinntekter.

I følge Box Office Mojo har Zootropolis 2 nå håvet inn 1,706 milliarder dollar, noe som betyr at den nå ligger komfortabelt på niendeplass, og det er sannsynligvis der den vil forbli. For å klatre noe høyere, må den generere ytterligere 200 millioner dollar for å ta igjen Spider-Man: No Way Home. Ser vi over på Avatar 3, har den en lang vei å gå for å ta igjen, med de siste billettsummene som driver livstidsbruttoen til 1.322 milliarder dollar.

