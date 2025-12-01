Zootropolis 2 har en mega åpningshelg, den største globale debuten for en animasjonsfilm til dags dato

HQ

Til tross for at den var noe overveldende for oss, var det tydeligvis en enorm interesse fra fans over hele verden for mer fra Zootropolis -serien, ettersom oppfølgeren ankom til en enorm fanfare i løpet av den siste helgen.

Ifølge The Hollywood Reporter har Zootropolis 2 nettopp avsluttet sin åpningshelg med et absurd billettsalg på 556 millioner dollar. Dette er nok til å gjøre den til en av de 10 største filmene i 2025 allerede, og utover dette har den også nettopp slått rekorden for å ha den største globale åpningshelgen noensinne for en animasjonsfilm, med så mye som 400 millioner dollar av disse inntektene som kommer fra utenfor USA.

Selv om du kanskje tenker på Ne Zha 2 som et sammenligningspunkt, er det verdt å merke seg at denne filmen knapt genererte noen inntekter i det hele tatt på et globalt marked, og tjente stort sett alle sine nesten 2 milliarder dollar på hjemmemarkedet i Kina. Zootropolis 2 var litt omvendt, for til tross for at det var Thanksgiving-helgen på hjemmemarkedet i USA, ser det ut til at interessen for filmen har kommet fra utlandet.

Har du sett Zootropolis 2 ennå?