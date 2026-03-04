Zootropolis 2 kommer til Disney+ så snart som neste uke

HQ

I fjor var det en håndfull titler som dominerte kinobillettene. På en ganske overraskende måte i forhold til hva vi har blitt vant til siden pandemien tok slutt, passerte fire filmer milepælen på 1 milliard dollar, og en annen var svært nær ved å oppnå bragden. Mens Lilo & Stitch var en hit, i likhet med Avatar: Ild og aske, dreide de største historiene seg om de animerte gigantene Ne Zha 2 (2,26 milliarder dollar) og Zootropolis 2 (1,86 milliarder dollar).

Sistnevnte har blitt den niende mest innbringende filmen på kino noensinne og Disneys mest vellykkede animasjonsprosjekt gjennom tidene, og overgår dermed den nylige suksessen til Inside Out 2 (1,69 milliarder dollar). Få forventet at Zootropolis 2, eller Zootopia 2 avhengig av hvilken region du bor i, skulle bli en så stor suksess som den ble, men den beviser at Disney fortsetter å være den giganten som alle andre måler seg opp mot.

Grunnen til at vi retter søkelyset mot denne suksessen nok en gang, er at Disney nå er klar til å gi Zootropolis 2 sin streamingdebut. Allerede neste uke, den 11. mars, kommer den animerte oppfølgeren til Disney+, noe som betyr at du vil kunne se filmen hjemmefra som en del av din eksisterende abonnementsmodell.

Har du sett Zootropolis 2 ennå, og hvis ikke, gå ikke glipp av vår anmeldelse av filmen.