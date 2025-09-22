ZugZwang er en sjakkutvikling som ble "laget på 10 uker som et skoleprosjekt"

Som en del av vår dekning av IFA 2025 fikk vi muligheten til å snakke med en rekke spillutviklere, inkludert et studentteam som ønsker å utvikle den tidstestede sjakkformelen. Dette skjer i det kommende prosjektet ZugZwang, som grovt sett kan beskrives som det du ville fått hvis du krysset sjakk med en endeløs løper.

Med et så ungt og ambisiøst team bak spillet, forklarte utvikler Yunus Krüger fra S4G School for Games hvordan ZugZwang ble til.

"Vi lagde dette spillet på 10 uker som et skoleprosjekt, og vi ønsker å gjøre noe litt utfordrende, ikke som et vanlig PC-spill. Vi vil faktisk også lansere det i Google Play og gjøre alt det, jeg vet ikke, alt det du trenger å gjøre for å komme på markedet, gjøre ting."

Når det gjelder hvordan ZugZwang fungerer, forklarte Krüger premissene og hvordan det fungerer.

"Det er som sjakk, men med et endeløst løpesystem. Så du har sjakkfigurene, og de går automatisk. Og du må sveipe over brikkene for å ikke dø. Og ja, det går raskere over tid. Det er spillet."

Å utvikle et spill og samtidig studere er ingen liten bragd, og vi spurte Krüger om hvordan han og resten av teamet går frem for å balansere dette kravet.

"Vi er for det meste ni personer til sammen. Og planlegging er mye arbeid i denne typen prosjekter, og vi hadde en slags forproduksjon, som gikk ut på å planlegge alt, ideen. Vi hadde flere spill å velge mellom, og å koordinere dette med Scrum, for eksempel prosjektledelse, prosjektledelse var vel det vanskeligste. Og så hadde vi utgivelsesdatoer, som liksom er hugget i stein, og vi måtte matche hva som var mulig og hva som hadde høyest prioritet, og hva som ville gi mest mulig ut av spillet på denne tiden."

For mer informasjon på ZugZwang, sjekk ut hele IFA 2025-intervjuet nedenfor.