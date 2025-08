Zverev gir seg selv rett: "Jeg ønsker å bli husket for de gode tingene jeg gjør utenfor tennisbanen"

HQ

Alexander Zverev beholdt sin rangering som nummer 2 i verden noen måneder til takket være semifinalen i Australian Open, men falt senere ned til nummer 3 i verden. Han røk ut i første runde i Wimbledon, noe som bekymret fansen, men Canada har vist seg å være svært fruktbart for den 28 år gamle tyskeren (spesielt uten Sinner og Alcaraz i nærheten), og han overlevde en anspent kamp mot tittelforsvarer Alexei Popyrin, 6-7(8), 6-4, 6-3, for å nå semifinalen i Toronto. Hans rival blir Karen Khachanov.

Begge spillerne vet hvordan det er å vinne Canadian Open, da Zverev vant en av sine første Masters 1000-titler i 2017. Og denne seieren betyr at han sammen med Novak Djokovic er de eneste to aktive spillerne som har nådd sin 75. semifinale på tour-nivå (Djokovic har 196), ifølge ATP Tour.

Nå ønsker Zverev å revansjere seg selv etter et så som så år og etter å ha hørt hyppig buing på banen (i går kveld ble en tilskuer eskortert ut etter å ha ropt til ham). De to anklagene om vold i hjemmet veide tungt, så han benyttet anledningen til å si at han ønsker å bli husket for tennisen sin, "for det jeg har gjort på tennisbanen... også for de gode tingene jeg gjør utenfor tennisbanen også."

"Det er ganske mye arbeid jeg gjør med stiftelsen min, og med familien min også, som kan være til nytte og hjelpe mennesker over hele verden. Så jeg vil mye heller bli kjent og husket for det enn for de utbruddene jeg pleide å ha, ikke sant?", sa han etter kampen (via ATP Tour), og refererte til stiftelsen som støtter barn som lever med diabetes, en sykdom han også har.