Zverev overtar Alcaraz' posisjon som nummer 2 på ATP-rankingen etter seier i Paris Masters

Alexander Zverev vant Paris Masters forrige helg og har klatret opp på ATP-rankingen, forbi Carlos Alcaraz, som tapte i åttedelsfinalene mot Ugo Humbert. Zverev er nå nummer to med 7 715 poeng og Alcaraz er nummer tre med 7 210 poeng.

Alcaraz var overraskende ute av turneringen etter et uutslettelig nederlag mot Humbert, som tapte det første settet med 6-1. Alcaraz klaget senere over hastigheten på banen, men innrømmet at Umbert var en rettferdig vinner.

Store endringer i ATP topp 5: Alcaraz og Djokovic mister poeng

Den franske spilleren, som var nummer fjorten på verdensrankingen og ble tiljublet av hele det parisiske publikummet, tapte senere 6-2, 6-2 mot Zverev. Jannik Sinner er fortsatt nummer én på ATP-rankingen, med 11 330 poeng, og hadde råd til å miste Paris Masters 1000 på grunn av et virus.

Novak Djokovic, som har vunnet denne turneringen syv ganger, inkludert i fjor, valgte å ikke delta i år, og gikk dermed glipp av de 1000 ATP-poengene fra fjorårets seier. Det betyr at han nå er nummer 5 i ATP med 5 210 poeng, og er forbigått av Medvedev, om enn bare med 20 poeng.