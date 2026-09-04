Zverev tar av seg trøya etter sin andre fem-sett-seier på rad i US Open

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Alexander Zverev har ikke hatt det lett i US Open: han er i tredje runde, men har allerede spilt fem sett og nesten ti timer i de to første rundene. Etter en episk kamp mot Lorenzo Sonego på tirsdag som endte kl. 01.55 – den nest lengste Grand Slam-kampen i karrieren hans – avsluttet han og franskmannen Quentin Halys kampen kl. 02.15 fredag morgen på Flushing Meadows, med resultatet 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3.

Denne gangen innrømmet Zverev: «Prestasjonen min var ganske elendig, for å være ærlig, men jeg vant, og det er det viktigste». Kampen varte i fire timer og 33 minutter, og da den var over, tok han av seg trøya. «Det er derfor jeg går på treningssenteret. Det er derfor jeg går på banen og trener, for å kunne komme meg gjennom disse vanskelige øyeblikkene når du ikke spiller på ditt beste, når du ikke slår vinnere til høyre og venstre, bare for å komme meg gjennom slike kamper.

Zverev skal nå møte chilenske Alejandro Tabilo, som Zverev leder 2–0 mot, inkludert en kamp i første runde av US Open i fjor. Vil kroppen hans holde ut den gjenværende halvannen uken av Grand Slam-turneringen etter utmattelsen fra to fem-settskamper på rad?