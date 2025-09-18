Zwaard avslører demo tidlig i 2026 i ny trailer

På kveldens Convergence Games Showcase avduket Beleef Studios og Top Hat Studios Inc. en ny trailer for Zwaard, det nye pikselerte actioneventyret som fokuserer på at du skal lage det perfekte sverdet for å overleve verden.

I den korte traileren får vi et nytt innblikk i den pikselerte verdenen som Beleef Studios har skapt. Rester av menneskeheten er etterlatt i en ødelagt verden, og du må navigere i ruinene for å finne ut hva som forårsaket katastrofen som lammet verden.

Du kan tilpasse sverdet ditt etter egen spillestil og smak, og du kan ta deg an de muterte skapningene som befolker verden med en rekke ulike strategier. Hvis du vil spille Zwaard selv, kan du sjekke det ut tidlig neste år i en demo på Steam.