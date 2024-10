Zynga-eide NaturalMotion står overfor oppsigelser

HQ

NaturalMotion står potensielt overfor permitteringer i studioene i Storbritannia og USA. Et ukjent antall roller vil bli påvirket av disse endringene, men nok en gang i spillindustrien må vi rapportere om folk som dessverre mister jobben.

Gamesindustry.biz rapporterer at kuttene allerede har begynt, og NaturalMotions studio i Birmingham, som fokuserer på racingspill, kan allerede ha stengt dørene. Mens Gamesindustrys kilder rapporterer dette, forblir Zynga - selskapet som eier NaturalMotion - imidlertid vagt.

"En viktig del av å koble verden gjennom spill er å være forpliktet til å operere effektivt. Som en del av denne innsatsen har vi tatt den vanskelige beslutningen om å gjennomgå vår virksomhet i Storbritannia og USA, noe som kan påvirke en rekke roller i USA og Storbritannia, " lyder en uttalelse fra Zynga. "Det er viktig at vi ikke forventer noen forstyrrelser i tjenesten til spillerne våre under denne overgangen, og vi vil jobbe tett med berørte ansatte for å sikre at de blir behandlet med den største omtanke, respekt og omsorg."

Det bekreftes altså at roller vil bli berørt, men ikke hvor mange eller i hvilke divisjoner. Vi må bare vente og se når mer informasjon kommer ut, men igjen er de kalde, hensynsløse jobbkuttene ute for spillroller.