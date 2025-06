007 First Light markerer begynnelsen på en ny Bond-trilogi

HQ

Utviklingen av IO Interactives kolossale prosjekt 007 First Light er i full gang, men til tross for det ser studioet allerede fremover og har begynt å skissere den første av to planlagte oppfølgere. Spillet blir deres mest ambisiøse prosjekt til dags dato, med et budsjett på over 200 millioner dollar, og planen er å støtte det med nytt innhold over en lengre periode.

Kort sagt tar de sikte på å bruke samme strategi som med Hitman: å gjenbruke ressurser i et slags "Brick System" der hver utgivelse blir mer polert og raffinert, slik at de kan lansere nye titler med relativt korte intervaller - omtrent hvert annet år.

IO Interactive-sjef Hakan Abrak la vekt på effektivitet og bærekraft: De ønsker å vokse organisk i takt med bedriftskulturen, unngå utbrenthet og fokusere på å bygge en serie med spill i stedet for å sjonglere med flere separate prosjekter. Ved å balansere høye investeringer med smart gjenbruk av ressurser, klarte Hitman-teamet å stå imot vanskeligheter i bransjen, som pandemien og oppsigelsene som fulgte.

Basert på informasjonen som er tilgjengelig så langt, ser First Light ut til å lene seg mer mot action enn Hitman, og portretterer James Bond som ung, hensynsløs og langt fra den sofistikerte spionen vi er vant til. Den nye Bond-opplevelsen kombinerer stealth med kule dingser, spionasje og sosial manipulasjon - et skritt bort fra ren stealth-gameplay.

Gleder du deg til å spille som den unge Bond?