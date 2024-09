1 av 5 kvinnelige spillere spiller ikke på nettet på grunn av trakassering

HQ

Selv om det har gått et tiår siden Gamergate og alt som fulgte med det, kan det å være kvinnelig gamer fortsatt være som å navigere gjennom et minefelt. En ny og detaljert rapport fra Sky News viser hvor giftig nettspill kan være, spesielt for kvinner.

I rapporten tok Mickey Carroll et dypdykk inn i nettspillmiljøer for å se hvordan det var i 2024. Etter å ha hengt i et chatterom i flere uker ble hun omtalt som en "dirty f***ing b****" og "filthy female". Dette ser heller ikke ut til å være et lite problem, ettersom data i rapporten viste at 2/3 av kvinnelige spillere har blitt trakassert.

1 av 5 kvinnelige spillere går til og med så langt at de unngår å spille på nettet på grunn av trakassering. Det er ikke bare i spillets stemmechatter at trakassering kan forekomme, for i Discord resulterte det å være kvinne i lignende trakassering.