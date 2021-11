1 vs. 100 skal visst komme tilbake på PC, Xbox og mobiler

Game-showet 1 versus 100 ble raskt en stor suksess flere steder i verden (deriblant her i Norge som "Alle mot én") litt etter tusenårskiftet, noe som førte til at det som da het Microsoft Game Studios laget et videospill basert på konseptet. Der kunne deltakerne vinne Microsoft Points og Xbox Live Arcade-spill ved å kjempe mot hverandre i det direktesendte internettshowet. Dessverre ble det ikke populært nok til at Microsoft kunne rettferdiggjøre såpass store kostnader, så det ble lagt ned etter omtrent ett år. Etter ti år med masing fra fansen sa Xbox-sjefen Phil Spencer i fjor at de helt klart vurderte å bringe tilbake konseptet etter suksessen til show som HQ Trivia, og det virker som et ord har blitt til handling nå.

Alltid pratsomme og vanligvis pålitelige Jeff Grubb benyttet anledningen i den nyeste episoden av Giant Bomb sitt Grubbsnax-show til å hevde at Xbox Game Studios har satt AltspaceVR til å lage et nytt 1 vs. 100-spill. Dessverre vet han ikke hvor langt utviklingen har kommet, så vi får bare se hvor langt ventetiden blir. Spennende blir det uansett med tanke på hvor gode Microsoft har blitt på cross-play, streamingtjenester og lignende som uten tvil vil kunne brukes for å gjøre dette nye spillet ganske underholdende og lett å delta i.