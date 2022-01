10 Cloverfield Lane- og Fargo-stjerne blir med i Star Wars' Ahsoka

HQ

I disse dager må vi Star Wars-fans nøye oss med The Book of Boba Fett hva nytt innhold angår, men det er ingen hemmelighet at en drøss med andre filmer og serier i galaksen langt, langt borte er på vei. Nå vet vi litt mer om en av dem.

The Hollywood Reporter forteller at Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Fargo, Gemini Man, Birds of Prey, Kate og mer) har fått en ukjent rolle i Ahsoka sammen med blant annet Rosario Dawson og Hayden Christensen. Med tanke på filmene hun har vært med i den siste tiden kan vi vel uansett være relativt sikre på at hun får en lyssabel eller et annet våpen i hendene når serien har premiere på Disney+ etter hvert.