I Super Mario Maker 2 har du masser av valgmuligheter, for å si det mildt. For eksempel over 10 millioner baner å velge mellom. Nintendo feirer dette med en tweet, hvor de også avslører at du nå kan laste opp 100 baner til Course World. I juli nådde spillet to millioner opplastede baner, og det pumpes ut nye baner hele tiden, av varierende kvalitet.

Liker du å skape dine egne baner i Super Mario Maker 2, eller spiller du bare andres baner?