1047 Games er ikke så skuffet av Splitgate 2 sin re-lanseringen selv med få spillere

Sagaen om Splitgate fortsetter. Utviklerne i 1047 Games har nå gitt ut en uttalelse som snakker om relanseringen av arenaskytespillet, som siden det kom tilbake på scenen i desember 2025 har samlet inn et veldig lite antall spillere, i det minste på Steam.

Steam Charts viser at spillet nådde en topp på rundt 2300 spillere da det ble lansert på nytt, og siden den gang har det blødd spillere på hyppig basis til det punktet at det nå i gjennomsnitt har topper som er mindre enn halvparten av dette tallet. Dette har fått mange til å stille spørsmål ved spillets langsiktige levedyktighet, som 1047 har svart med en uttalelse der det forklarer at "Steam Charts don't measure fun."

Som utvikleren forklarer: "Steam Charts måler ikke moro. De viser ett tall, på én plattform, på ett gitt tidspunkt. De viser ikke hele bildet eller hvordan det føles å faktisk spille, og de fanger definitivt ikke opp fellesskapet som aktivt er med på å forme det Arena Reloaded er i ferd med å bli."

Selv om dette er en rettferdig uttalelse, tegner de utrolig lave spillertallene ikke akkurat bildet av et spill som har en langsiktig fremtid. Med tanke på at dette er tredje gang Splitgate 2 har blitt startet på nytt - uten å telle hvordan arbeidet ble stoppet på det godt mottatte første spillet for å lage denne oppfølgeren - må du lure på om det vil være den siste med disse synkende tallene i tankene.

Likevel uttrykker 1047 også at "teamet fortsatt er forpliktet til å levere den beste versjonen av Splitgate som er mulig", samtidig som de understreker at "Arena Reloaded er gratis, spillet er det beste det noensinne har vært, og vi vil gjerne at du skal hoppe inn og danne deg din egen mening."