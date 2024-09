12 av spillene som ble vist under Sonys arrangement kommer også til Xbox

HQ

I løpet av natten hadde Sony et arrangement med tonnevis av nye spill, ikke minst Horizon: Zero Dawn Remastered og Ghost of Yōtei. Men blant spillene som ble vist frem var det et flertall av tredjepartstitler, og selv om de alltid presenteres for bare ett format på arrangementer som dette, er de sjelden eksklusive.

Derfor benyttet Microsoft kort tid etter showet anledningen til å kunngjøre at 12 av spillene vi fikk se også er på vei til Xbox. Dette inkluderer de japanske rollespillene Fantasian Neo Dimension og Lunar Remastered Collection, samt nye interessante prosjekter som Hell is Us og ArcheAge Chronicles.

Du kan sjekke ut hele listen i X-innlegget nedenfor for å se de 12 multiformat-kunngjøringene (hvorav flere også kommer til Switch).