1,24 millioner Baldur's Gate III -spillere har blitt forvandlet til et ostehjul

HQ

Nå som Baldur's Gate III har vært ute i det fri i noen måneder på både PC og PS5 har Larian laget en fyldig infografikk som deler massevis av informasjon og sprø statistikk om spillet og hvordan spillerne pleier å tilnærme seg det.

I tillegg til å avsløre mer generell og vanlig informasjon som at 1,3 millioner mennesker har fullført historien og at 94 % av spillerne har laget en tilpasset karakter viser dataene også at 1,24 millioner mennesker har blitt forvandlet til et ostehjul, og at 66 % av dere frekke djevler valgte å kle av bjørnen Halsin.

Vi får også vite at spillet har en total spilletid på hele 452 556 984 timer, noe som tilsvarer over 51 662 år. I tillegg kommer 1,2 millioner figurer som har danset mot sin vilje og 14,4 millioner figurer som har gått i oppløsning.

Du kan se all informasjonen nedenfor.