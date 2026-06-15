14 nasjoner kommer med en felles uttalelse mot Ceferins respektløse uttalelser: «Alle supportere har rett til å drømme»

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Fjorten VM-nasjoner har midlertidig lagt uenighetene og rivaliseringen til side og gått sammen om en felles sak: å forsvare sin relevans i FIFA-konkurransen etter at UEFA-president Aleksander Ceferin sa at «et stort antall kamper i dette VM er helt uinteressante» på en konferanse i Ljubljana mandag forrige uke, ifølge slovenske medier.

Disse nasjonene er Kapp Verde, Den demokratiske republikken Kongo, Curaçao, Haiti, Jordan, Usbekistan, Algerie, Egypt, Ghana, Elfenbenskysten, Marokko, Senegal, Sør-Afrika og Tunisia, som søndag delte en felles uttalelse, som samtidig ble delt av deres respektive fotballforbund.

Fordi dette VM er utvidet fra 32 til 48 lag, har mange nasjoner kvalifisert seg til gruppespillet for første eller andre gang i historien. Dette er det første VM noensinne for Kapp Verde, Curaçao, Jordan og Usbekistan, og det andre for DR Kongo og Haiti, som begge spiller for første gang siden 1974.

«For våre land finnes det ikke noe som heter en uviktig VM-kamp. Fotball tilhører ikke en utvalgt gruppe nasjoner. Dens styrke kommer fra dens universalitet», heter det i uttalelsen. For mange land er deltakelse i FIFA-VM ikke bare en sportslig prestasjon. Det er et øyeblikk som inspirerer en generasjon, fremskynder fotballutviklingen og skaper minner som varer livet ut.»

«For nasjoner som Kongo og Haiti har det en spesiell betydning for millioner av supportere å vende tilbake til fotballens største scene etter lang fravær, da de har ventet i årevis, og i noen tilfeller i flere tiår, på dette øyeblikket».

«Å antyde at disse kampene på en eller annen måte er mindre viktige, er dypt skuffende og viser manglende anerkjennelse av innsatsen, ofrene og ambisjonene til spillere, trenere, klubber, fotballledere og supportere over hele verden», og avslutter uttalelsen med å be om at alle nasjoner som kvalifiserer seg, fortjener respekt, fordi hvert lag har fortjent sin plass på grunnlag av egne prestasjoner. «Alle supportere har rett til å drømme. Hver kamp har betydning for millioner av mennesker over hele verden.»