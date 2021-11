13 Sentinels: Aegis Rim slippes på Nintendo Switch i april

HQ

I skrivende stund er det bare PlayStation 4- og PlayStation 5-eiere som kan kose seg med 13 Sentinels: Aegis Rim, og Atlus kan skryte av at suksessen fortsetter ved at spillet nå har passert 500,000 solgte eksemplarer (som vanlig bør det bemerkes at de mener solgt til butikker og forbrukere). Dette betyr at 200,000 har kjøpt det siden januar, men det kommer til å øke langt mer neste år.

For Atlus kan i samme slengen bekrefte at 13 Sentinels: Aegis Rim lanseres på Nintendo Switch den 12. april. Dette markeres med en ny trailer som viser litt av hva som venter i den veldig spesielle apokalypsen på hybridkonsollen.