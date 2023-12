1440p-spillskjermer ser ut til å være mindre foretrukket av spillere

HQ

Det ser ut til at 1440p-spillskjermer er på vei ut, i hvert fall hvis vi tar informasjonen fra Valves maskinvareundersøkelse fra november i betraktning. Rapporten viser at de fleste spillere foretrekker en 1080p-skjerm som primærskjerm, og at spillere som bruker flere skjermer, gjerne har en kombinasjon av en 4K- og en 1080p-skjerm.

Informasjonen viser at en 1080p-skjerm utgjør 60 % av alle oppsett, og at et oppsett med flere 4K-1080p-skjermer også utgjør rundt 60 % av oppsettene. Dette betyr at 1440p-skjermer må operere innenfor et intervall på 40 %, der de også konkurrerer med andre skjermstørrelser, noe som betyr at den faktiske bruken av 1440p-skjermer utvilsomt er mye lavere enn 40 %.

Undersøkelsen viser også at Nvidia GeForce RTX 3060 er den mest brukte GPU-en, at de fleste har mellom 100 GB og 249 GB ledig harddiskplass og at Meta Quest 2 er det mest populære VR-headsettet.