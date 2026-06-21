16 besøkende satt fast i tre timer i «Wave Twister», en ny fornøyelsesattraksjon på Long Island

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16 besøkende, blant dem 15 barn i alderen 8–12 år (den yngste var 5) og 1 voksen, ble reddet fredag kveld etter å ha sittet fast i over tre timer i en fornøyelsesparkattraksjon i Adventureland, en fornøyelsespark på Long Island. Ifølge CBS tok det brannmannskapene tre timer å få alle ut av attraksjonen, én etter én.

Fornøyelsesparken uttalte: «I mer enn 60 år har Adventureland hatt en stolt historie når det gjelder sikkerhet og gjestetilfredshet. Vi forstår bekymringen til de som var om bord i dag og deres familier, og vi vil samarbeide med våre attraksjonskonsulenter for å fullstendig vurdere hva som skjedde.»

Parken bekreftet at attraksjonen vil forbli stengt inntil videre. «Wave Twister»-attraksjonen var den nyeste i parken, åpnet i mars i fjor, og er en uvanlig type attraksjon som ligner en liten boomerang-berg-og-dal-bane, men med to gondoler som snurrer rundt mens de går opp og ned den lille L-formede banen. Den er den første i sitt slag.