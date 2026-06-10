1666: Amsterdam Utviklere tar stilling til kontroversen rundt generativ AI

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Panache Digital Games, utvikleren bak 1666: Amsterdam, har reagert etter at spillere av prologen og kommentatorer på nettet oppdaget det som så ut til å være AI-genererte elementer brukt i spillet og i markedsføringen av det. En mann med altfor mange knapper på jakken, stablet grønnsaker som så ekstremt merkelige ut. Det var tydelig for noen få skarpsynte spillere at ikke alt var laget av mennesker på dette stadiet.

Utvikleren har innrømmet dette og sagt i et nytt innlegg på sosiale medier at genAI-elementene bare er «tidlige versjoner», og at menneskeskapte elementer snart vil erstatte dem. «Vi har et dedikert team på over et dusin talentfulle og erfarne kunstnere. Sammen med dem har vi sett nærmere på de aktuelle elementene og funnet ut at det faktisk var noen tidlige versjoner av elementer som hadde funnet veien inn i prologen. Dette inkluderer noen portretter i spillet og eksterne markedsføringselementer», sa Panache.

«Vi gjennomgår aktivt de aktuelle ressursene. Menneskeskapte versjoner vil bli sluppet i en oppdatering som kommer snart. Vi tar ansvar for denne oversikten og beklager for eventuelle ulemper dette har forårsaket. Vær trygg på at Early Access og det fullstendige spillet ikke vil inneholde noen ressurser generert av AI», fortsetter innlegget.

Vi har sett lignende situasjoner før, selv med elskede spill som Clair Obscur: Expedition 33 og ARC Raiders, som har innrømmet å ha brukt AI i «tidlige» ressurser som ender opp i en fullversjon. Bruk av AI anses som en ny norm i disse dager, men mange vil fortsatt ikke akseptere at det er inkludert, og vil rett og slett nekte å kjøpe et spill som inneholder det.