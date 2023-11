17 år gammelt Star Wars-spill har fått en stor oppdatering

Noen spill dør bare aldri. I det siste har vi sett at eldre titler har fått nytt liv, som Titanfall 2 som har fått en tilfeldig oppdatering, men nå har et mye eldre spill fått litt kjærlighet. Spillet heter Star Wars: Empire at War, og det ble utgitt i det flotte, gamle året 2006.

Som beskrevet på Steam-siden for spillet, gir den nye oppdateringen både en 64-biters versjon av originalspillet og Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption. Dette vil løse Out of Memory-problemer og bidra til å bringe spillet opp til en mer moderne standard.

Det er også mange stabilitetsforbedringer, feilrettinger og annet som vil hjelpe medlemmene av spillsamfunnet. Dette spillet har fortsatt en stor modding-scene, og med denne oppdateringen har selvfølgelig de som fortsatt spiller, umiddelbart blitt drevet til å spekulere i hva dette kan bety. I en Reddit-tråd er det mange fans som fortsatt håper på en oppfølger, men foreløpig synes vi det er best å bare nyte den nye oppdateringen til Star Wars: Empire at War.