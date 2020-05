På mandag fikk Sony og Naughty Dog mange hjerter til å pumpe ekstremt raskt ved å avsløre at de ville gi oss omtrent 25 minutter med gameplay fra The Last of Us: Part II to dager senere. Vel, nå er dagen er, og jeg tviler på at pulsen senkes nevneverdig etter å ha sett Ellie snike seg gjennom nydelige omgivelser, kutte strupen på fiender, modifisere våpen og mer i gameplaypresentasjonen under.

