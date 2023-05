20 nye spill er lagt til i Apple Arcade

HQ

Hvis du har et abonnement på Apple Arcade, eller til og med Apple One, som inkluderer tjenesten, vil du bli glad for å vite at du nå kan laste ned ytterligere 20 spill. Alle kom i går, og tjenestens tillegg spenner ikke bare fra eldre titler, men også splitter nye.

Det seneste spillet fra What the Golf?-utvikleren Triband er en del av denne listen. Dette spillet er en parodi på racingspill og kjent som What the Car? Magic Fuel Games' bybygger, Cityscapes: Sim Builder er også med, som til og med har sin live-service månedlige pass-funksjon inkludert som en del av Apple Arcade-abonnementet.

Disney får også sin del, med de nyeste verkene fra Words with Friends-medskaper David Bettner. Dette er kjent som Disney Spellstruck og er et ordpuslespill med søte Disney-figurer.

Til slutt på den splitter nye spillfronten kommer Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, en roguelike-tittel fra Super Evil Megacorp som gir spillerne i oppgave å lede Turtles i kampen for å redde New York City igjen.

Ellers har abonnenter nå tilgang til Chess Universe+, Disney Colouring World+, Disney Getaway Blast+, Farming Simulator 20+, Getting Over It+, Hill Climb Racing+, Iron Marines+, Kingdom Two Crowns+, Limbo+, My Town Home - Family Games+, Octodad: Dadliest Catch+, PPKP+, Snake.io+, Temple Run+, Time Locker+, og Very Little Nightmares+.