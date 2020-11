2021 blir det største året for Sea of Thieves hittil ifølge Rare

Du ser på Annonser

Som du sikkert har fått med deg jobber Rare for øyeblikket med å utvikle det mystiske Everwild, et spill som fortsatt ikke har en premieredato og som vi vet veldig lite om. Men de har som kjent også sitt populære sjørøvereventyr Sea of Thieves, og de har ingen planer om å sakke ned på videreutviklingen av det.

"Executive Producer" Joe Neate skriver på Twitter at spillet har mye i vente i 2021 som ifølge han vil bli det største året hittil for Sea of Thieves. På den offisielle hjemmesiden står det også at det kun slippes en mindre oppdatering denne måneden ettersom Rare er "hard at work behind the scenes on some significant changes that will lead us into 2021".

Det gjenstår å se hva disse "signifikante endringene" er for noe. Rare avslørte i sommer at Sea of Thieves nå har over 15 millioner spillere, så det er ikke overraskende at de fortsetter å utvide spillet.