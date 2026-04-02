Ny Blizzard-stillingsannonse får fansen til å tro at en Starcraft-retur er rett rundt hjørnet

Det er sjelden stillingsannonser går ut og forteller oss nøyaktig hva en utvikler ønsker å lage i løpet av de neste årene, men noen ganger kan vi sette sammen hint selv for å skape en idé om hva som kan være bak gardinen. Nylig fikk en ny stillingsannonse hos Blizzard fansen til å håpe at Starcraft snart kommer tilbake.

PC Gamer mener at den nye ledende designerrollen hos Blizzard refererer til et kommende skytespill satt i Starcraft-universet, tidligere skissert i Jason Schreiers 2024-bok om den sagnomsuste utvikleren. Rollen er på utkikk etter noen med 15 års erfaring innen spilldesign, og interessant nok søker de etter noen som tidligere har brukt Unreal Engine. Blizzards nåværende spill, utenom Hearthstone, bruker alle en intern motor. Ettersom stillingsannonsen også ønsker at noen skal lage et tredjepersons skytespill i en åpen verden, tviler vi på at dette handler om en Hearthstone spin-off.

Med BlizzCon i september, ser det ut til at det kan være et flott tidspunkt å kunngjøre et massivt prosjekt som en Starcraft-retur. Med tanke på seriens RTS-røtter, er det kanskje ikke det fansen ønsket seg når de ser et skytespill, men det er et nytt Starcraft-spill, så det er i det minste det. Det kan også være tilfelle at dette er noe helt nytt, ettersom Blizzard liker å dyppe tåen i nye verdener og sjangre fra tid til annen. Det kansellerte overlevelsesspillet Everwild forteller oss så mye, selv om det ikke førte til suksess.