2023 Pokémon World Championship avholdes i Japan

Til tross for at Pokémon er en japansk kreasjon fra et japansk selskap (The Pokémon Company), har Pokémon World Championships aldri blitt arrangert i landet. Men dette skal snart endres, ettersom det har blitt avslørt at 2023-mesterskapet skal arrangeres i hjemlandet.

Merkelig nok vil dette også være andre gang Pokémon World Championships arrangeres utenfor Nord-Amerika, da det nylig avsluttede 2022-mesterskapet fant sted i London

Det er ikke offentliggjort noen dato fro når arrangementet skal finne sted, men vi får vite at vertsbyen blir Yokohama. Du kan se kunngjøringen i Twitter-videoen nedenfor.