2023s første PlayStation State of Play bekreftet for torsdag

HQ

Ryktene om at PlayStation forbereder en ny State of Play har gått i flere måneder, og nå er det endelig offisielt.

Sony har kunngjort at 2023s første State of Play starter klokken 22 den 23. februar. Vi blir fortalt at showet vil inkludere en titt på fem nye PlayStation VR2-spill og en håndfull avsløringer fra tredjepartspartnere og indie-studioer før sendingen avsluttes med en 15-minutters presentasjon av Suicide Squad: Kill the Justice League.

Selv om dette høres interessant ut for meg er det verdt å nevne at dette ikke vil være stedet for nyheter om Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Multiplayer, Ghost of Tsushima 2 eller de andre mest etterlengtede PlayStation Studios-spillene, da noen av dem blir spart til selskapets andre PlayStation Showcase i slutten av mai eller juni.