2023s første store Nintendo Direct blir i morgen

Ryktene om at en Nintendo Direct nærmet seg startet lenge før ting begynte å skje rundt Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, og folk innså hvor nært The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er, så det var ikke overraskende da ting begynte å virkelig hetes opp i forrige uke. Nå kommer det definitivt til å koke over.

Det er bekreftet at 2023s første store Nintendo Direct starter klokken 23 i morgen. Showet vil vare i omtrent 40 minutter og "for det meste" fokusere på spill som lanseres på Nintendo Switch denne første halvdelen av 2023, så forvent å se The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Octopath Traveler II og forhåpentligvis Hollow Knight: Silksong, Pikmin 4 og mer.

Hva håper og tror du vi får se?