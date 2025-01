2025 kan bli et stort år for Dragon Ball-fansen

HQ

Dragon Ball-fansen kan vente seg en godbit i 2025, hvis man skal tro de siste hint fra utøvende produsent Akio Iyoku. Etter et sterkt 2024, som så utgivelsen av Dragon Ball Sparking! Zero og den nye anime-serien Dragon Ball Daima, slapp Iyoku noen spennende teasere for hva som er neste. Under et spesielt radioprogram som markerte 40-årsjubileet for serien, antydet Iyoku at fansen kunne se nye spill, DLC-er og muligens til og med en ny film eller serie på vei snart.

Iyoku svarte på noen viktige spørsmål om seriens nærmeste fremtid, og fankontoen peraperayume delte detaljene i et innlegg på X. Blant de mest omtalte kommende utgivelsene er Dragon Ball Project: Multi, et nytt flerspiller online kamparena-spill som avsluttet sin betatest i 2024. Selv om en offisiell utgivelsesdato fortsatt er uviss, virker det sannsynlig at spillet kommer i 2025. Det er også snakk om nytt nedlastbart innhold til Dragon Ball Sparking! Zero, som kan være akkurat det som holder spillerne hekta.

Selvfølgelig spekuleres det også i at 2025 kan bringe en ny Dragon Ball-film eller -serie til bordet. Med Dragon Ball Daima som allerede har fanget fansenes oppmerksomhet, ville det ikke være en overraskelse om enda mer innhold var i horisonten. Spørsmålet er: hvilken retning vil serien ta neste gang?

