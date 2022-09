20th Century Fox ønsket å korte ned Avatar før premieren

HQ

Avatar er den mest innbringende filmen gjennom tidene, og det har den vært de siste 15 årene. Det er vanskelig å si om filmens suksess også delvis har med den ekspansive lengden å gjøre, men det var denne delen av filmen som 20th Century FOX faktisk prøvde å endre før premieren.

I et intervju med New York Times forteller regissøren James Cameron at sjefene fra filmstudioet var bekymret for den totale lengden på filmen, og blant annet gikk hardt ut etter en rekke kampscener rundt Ikran, som endte med å bli blant de bedre, ifølge mange fans:

"I think I felt, at the time, that we clashed over certain things. For example, the studio felt that the film should be shorter and that there was too much flying around on the Ikran-what the humans call the banshees. Well, it turns out that's what the audience loved the most, in terms of our exit polling and data gathering. And that's a place where I just drew a line in the sand and said, 'You know what? I made 'Titanic.' This building that we're meeting in right now, this new half-billion dollar complex on your lot? Titanic paid for that, so I get to do this.'"

Tror du Way of Water har en sjanse til å toppe den første filmen?